Rallye pédestre familial Robertot
dimanche 27 septembre 2026 · Robertot
Informations pratiques
Robertot
Rallye pédestre familial
Robertot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 11:00:00
fin : 2026-09-27 16:30:00
Date(s) :
2026-09-27
À l’occasion d’une journée placée sous le signe de la nature, de la découverte et de la convivialité, l’APE La Ronde des Parents organise un rallye pédestre familial à Robertot, le dimanche 27 septembre 2026.
Ouvert à tous, ce rendez-vous propose un parcours d’environ 5 km, accessible à tous, idéal pour partager un moment convivial en famille ou entre amis et découvrir les paysages et le patrimoine local.
Au programme de la journée :
1er parcours à 11h
Pique-nique convivial à 12h30
2e parcours à 14h
Goûter et résultats à 16h
Pour prolonger la convivialité, une formule sandwich à 7 € est proposée sur réservation avant le 20 septembre 2026 (sandwich jambon-beurre ou pâté de foie, boisson et dessert). .
Robertot 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 65 75 33 93 apelarondedesparents@gmail.com
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English : Rallye pédestre familial
L’événement Rallye pédestre familial Robertot a été mis à jour le 2026-09-07 par Communauté de communes Plateau de Caux