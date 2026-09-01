Informations pratiques

Robertot

Rallye pédestre familial

Robertot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 11:00:00

fin : 2026-09-27 16:30:00

Date(s) :

2026-09-27

À l’occasion d’une journée placée sous le signe de la nature, de la découverte et de la convivialité, l’APE La Ronde des Parents organise un rallye pédestre familial à Robertot, le dimanche 27 septembre 2026.

Ouvert à tous, ce rendez-vous propose un parcours d’environ 5 km, accessible à tous, idéal pour partager un moment convivial en famille ou entre amis et découvrir les paysages et le patrimoine local.

Au programme de la journée :

1er parcours à 11h

Pique-nique convivial à 12h30

2e parcours à 14h

Goûter et résultats à 16h

Pour prolonger la convivialité, une formule sandwich à 7 € est proposée sur réservation avant le 20 septembre 2026 (sandwich jambon-beurre ou pâté de foie, boisson et dessert). .

Robertot 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 65 75 33 93 apelarondedesparents@gmail.com

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English : Rallye pédestre familial

L’événement Rallye pédestre familial Robertot a été mis à jour le 2026-09-07 par Communauté de communes Plateau de Caux