Début : 2025-08-15 07:30:00

fin : 2025-08-15

2025-08-15

L’association « Las Illas Future » organise le Rallye pédestre lors de la Festa Major de Las Illas. 7h30 Départ au Prat de la farga, arrivée à Las Illas!

Inscriptions 04 68 21 61 27

gratuit

.

aire de loisirs prat de la fargue Maureillas-las-Illas 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 61 27

English :

The « Las Illas Future » association is organizing a walking rally during the Festa Major de Las Illas. 7:30 am: Departure from Prat de la farga, arrival at Las Illas!

Registration: 04 68 21 61 27

free of charge

German :

Der Verein « Las Illas Future » organisiert die Wanderrallye während des Festa Major de Las Illas. 7:30 Uhr: Start am Prat de la farga, Ankunft in Las Illas!

Anmeldung: 04 68 21 61 27

kostenlos

Italiano :

L’associazione « Las Illas Future » organizza una camminata durante la Festa Major de Las Illas. 7.30: partenza dal Prat de la farga, arrivo a Las Illas!

Iscrizione: 04 68 21 61 27

gratuito

Espanol :

La asociación « Las Illas Future » organiza un rally a pie durante la Fiesta Mayor de Las Illas. 7h30: Salida del Prat de la farga, ¡llegada a Las Illas!

Inscripciones: 04 68 21 61 27

gratuito

L’événement RALLYE PEDESTRE FESTA MAJOR LAS ILLAS Maureillas-las-Illas a été mis à jour le 2025-07-23 par CDT66