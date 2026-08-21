Rallye pédestre L’Église-aux-Bois
samedi 5 septembre 2026 · L'Église-aux-Bois
Informations pratiques
L’Église-aux-Bois
Rallye pédestre
L’Église-aux-Bois Corrèze
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Un rallye pédestre qui vous amènera sur les chemins de Treignac, l’Eglise aux-Bois et Lacelle, en passant par le Jardin de Villevaleix.
Rendez-vous salle Polyvalente de Lacelle à 9h30.
Petit déj à l’accueil et Pique nique de grillades et salades le midi.
Inscription obligatoire ! .
L’Église-aux-Bois 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 12 13 93
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English : Rallye pédestre
L’événement Rallye pédestre L’Église-aux-Bois a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze