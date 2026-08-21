Informations pratiques

L’Église-aux-Bois

Rallye pédestre

L’Église-aux-Bois Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Un rallye pédestre qui vous amènera sur les chemins de Treignac, l’Eglise aux-Bois et Lacelle, en passant par le Jardin de Villevaleix.

Rendez-vous salle Polyvalente de Lacelle à 9h30.

Petit déj à l’accueil et Pique nique de grillades et salades le midi.

Inscription obligatoire ! .

L’Église-aux-Bois 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 12 13 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallye pédestre

L’événement Rallye pédestre L’Église-aux-Bois a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze