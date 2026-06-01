Rallye pédestre Mont-Cauvaire Route de Clères Mont-Cauvaire

Mont-Cauvaire

Rallye pédestre Mont-Cauvaire

Route de Clères Mairie Mont-Cauvaire Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez participez au rallye pédestre de Mont-Cauvaire ce vendredi 06 juin.

Le principe

Tout au long du parcours, vous trouverez des photos comportant un numéro.

Gardez précieusement ce numéro il vous permettra de reconstituer une énigme.

Votre mission

Repérer les lieux, noter les numéros, et résoudre l’énigme finale grâce aux indices récoltés.

Observation, logique et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés.

Pour les plus sportifs, un footing de 12 km sera proposé à 17 h 30 (réservé aux +16 ans).

Profitez d’une activité ludique, familiale et conviviale pour (re)découvrir Mont‑Cauvaire autrement.

N’hésitez pas à invitez vos proches plus on est nombreux, plus la chasse est fun.

Après ces efforts, un bon goûte vous attendra ! .

Route de Clères Mairie Mont-Cauvaire 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 89 montcauvaire@orange.fr

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English : Rallye pédestre Mont-Cauvaire

L’événement Rallye pédestre Mont-Cauvaire Mont-Cauvaire a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin