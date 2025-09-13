Rallye pédestre pour La Source Angoulême

Rallye pédestre pour La Source Angoulême samedi 13 septembre 2025.

Rallye pédestre pour La Source

Place New York Angoulême Charente

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 14:30:00

fin : 2025-09-13 17:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Venez passer un après-midi ludique, culturel et solidaire, en famille ou entre amis et par équipe. Vous découvrirez Angoulême d’hier et d’aujourd’hui.

Votre inscription sera reversée au profit de l’association AHVEC.

.

Place New York Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 26 87 98 contact@ahvec.org

English :

Come and enjoy an afternoon of fun, culture and solidarity, with family or friends, in teams. Discover the Angoulême of yesterday and today.

Your registration fee will be donated to the AHVEC association.

German :

Verbringen Sie einen spielerischen, kulturellen und solidarischen Nachmittag mit der Familie oder mit Freunden und in Teams. Sie werden Angoulême von gestern und heute entdecken.

Ihre Teilnahmegebühr kommt dem Verein AHVEC zugute.

Italiano :

Venite a trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento, della cultura e della solidarietà, in famiglia o con gli amici e in gruppo. Scoprite l’Angoulême di ieri e di oggi.

La vostra quota di iscrizione sarà devoluta all’associazione AHVEC.

Espanol :

Venga a disfrutar de una tarde de diversión, cultura y solidaridad, en familia o con amigos y en equipo. Descubra la Angulema de ayer y de hoy.

Tu cuota de inscripción se donará a la asociación AHVEC.

L’événement Rallye pédestre pour La Source Angoulême a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême