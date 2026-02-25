Rallye photo à Montmartre Place des Abbesses PARIS

LE RENDEZ-VOUS

Quand ? Samedi 21 mars 2026 à 15h00 .

Samedi 21 mars 2026 à . Où ? Sortie du métro Abbesses .

Sortie du métro . Durée : 4 à 5h d’aventure visuelle.

LE JEU : On vous remet une liste de défis photo et un point d’arrivée secret. À vous de dompter les ruelles et les escaliers mythiques pour illustrer chaque thème.

Le mot d’ordre : Originalité d’abord ! Le jury privilégiera votre regard et votre audace plutôt que la perfection technique. Tout le monde a sa chance, du smartphone au reflex de compète.

À GAGNER (Merci à nos partenaires SAAL Digital & Tuto.com !)

Des lots pour les vainqueurs de chaque thème .

. Des récompenses spéciales pour le Top 3 du classement général (le cumul des points).

(le cumul des points). Le vote se fera de manière totalement anonyme par le jury.

LE PLANNING POST-RALLYE

Arrivée : Entre 19h30 et 20h00 au point final (révélé le jour J) pour un verre convivial

Sélection : Vous avez une semaine (jusqu’au 29 mars minuit) pour envoyer votre meilleure photo par catégorie

Résultats : Annoncés fin avril.

OFFRE SPÉCIALE “NOUVEAUX MEMBRES” Le rallye est ouvert à tous ! Mieux encore : si vous n’êtes pas encore membre de Photos in Paris et que vous décidez de nous rejoindre dans le mois suivant le rallye, on vous offre 10 € de réduction sur votre abonnement annuel.

Avis aux chasseurs de lumière et aux explorateurs urbains ! Photos in Paris vous convie à son 2ᵉ grand Rallye Photo au cœur de la Butte. Préparez vos batteries, votre créativité (et votre souffle), ça va être mémorable !

Le samedi 21 mars 2026

de 15h00 à 20h00

payant

20 €

Public adultes.

Place des Abbesses Place des Abbesses 75018 PARIS

https://photosinparis.fr +33618454812 thierrydegueyer@photosinparis.fr



