Rallye photo « Cabannes d’hier et d’aujourd’hui » Pôle Intergénérationnel Cabannes

Rallye photo « Cabannes d’hier et d’aujourd’hui » Pôle Intergénérationnel Cabannes samedi 20 septembre 2025.

Rallye photo « Cabannes d’hier et d’aujourd’hui » Samedi 20 septembre, 09h00 Pôle Intergénérationnel Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Partez sur les traces du village d’hier et redonnez vie aux clichés d’autrefois à travers notre rallye photo du patrimoine. À l’occasion des Journées du Patrimoine, la commune de Cabannes vous invite à redécouvrir le village autrement grâce à un rallye photo inédit !

Le principe : au premier étage du pôle intergénérationnel, vous trouverez une exposition de photos anciennes de Cabannes. Choisissez celle(s) qui vous inspire(nt), partez sur les traces du passé, et tentez de reproduire la photo à l’identique (lieu et angle de vue).

Envoyez ensuite votre participation avant midi à culture@mairie-cabannes.fr. Les plus belles reconstitutions seront récompensées !

Une manière ludique et créative de célébrer l’histoire et l’évolution de notre village !

Pôle Intergénérationnel 1 boulevard Saint-Michel, 13440 Cabannes Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://mairie-cabannes.fr/fr/ https://www.facebook.com/VilleCabannes [{« link »: « mailto:culture@mairie-cabannes.fr »}] Pôle Intergénérationnel : médiathèque, espace jeunes, seniors, dojo… Parking

Partez sur les traces du village d’hier et redonnez vie aux clichés d’autrefois à travers notre rallye photo du patrimoine. À l’occasion des Journées du Patrimoine, la commune de Cabannes vous invite…

Mairie de Cabannes