Riols

RALLYE-PHOTO D’ARDOUANE

Eglise du Hameau d’Ardouane Riols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez Ardouane autrement lors du grand Rallye-Photo de l’Amicale Ardouanaise !

Un jeu de piste ludique sur smartphone, ouvert aux petits et grands, qui se clôturera par le visionnage des clichés et un goûter convivial.

Une après-midi ludique et interactive se prépare au cœur du village ! L’Amicale Ardouanaise invite petits et grands à chausser leurs baskets pour un Rallye-Photo unique et captivant. Seul, entre amis ou en famille, venez redécouvrir les charmes locaux sous un nouvel angle, l’objectif à la main.

Équipés de votre simple téléphone portable, vous partirez à la recherche des plus beaux clichés et des détails cachés. Ce grand jeu de piste grandeur nature promet des moments de partage, de rires et de complicité pour toutes les générations. Après l’effort, place au réconfort et à la convivialité la journée se prolongera par un moment d’échange chaleureux autour du visionnage des photos réalisées, accompagné d’un délicieux goûter. Une belle occasion de tisser des liens et de célébrer ensemble la bonne humeur ! Rendez-vous devant l’église pour le départ de cette aventure collective. .

Eglise du Hameau d’Ardouane Riols 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 04 24

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English : RALLYE-PHOTO D’ARDOUANE

Discover Ardouane in a different way during the Amicale Ardouanaise’s Photo Rally!

A fun smartphone-based treasure hunt, open to young and old alike, culminating in the viewing of photos and a convivial snack.

L’événement RALLYE-PHOTO D’ARDOUANE Riols a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC