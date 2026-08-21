Rallye photo : Les instantanés de la Pointe du Raz, Maison de Site de la Pointe du Raz, Plogoff

Informations pratiques

Rallye photo : Les instantanés de la Pointe du Raz 19 et 20 septembre Maison de Site de la Pointe du Raz Finistère

A récupérer à la Maison de Site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de la Pointe du Raz à travers un rallye photo original ! Avec l’aide d’un support, suivez le parcours et ouvrez l’œil : observez votre environnement pour repérer et photographier différents éléments selon la couleur, des énigmes, des thématiques, des repères du territoire ou vos propres sensibilités.

Une expérience ludique et créative qui vous invite à regarder autrement ce lieu unique et à capturer ses trésors cachés.

Maison de Site de la Pointe du Raz Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun, 29770 Plogoff Plogoff 29770 Finistère Bretagne 02 98 70 67 18 https://www.toutcommenceenfinistere.com/culture/pointe-du-raz-en-cap-sizun-grand-site-de-france/ Située à l’extrémité ouest de la Bretagne, la Pointe du Raz est un site naturel emblématique qui offre une immersion unique entre paysages spectaculaires, culture et nature préservée.

La Maison de site ouvre ses portes du 30 mars au 1er novembre 2026 : du lundi au dimanche pour accueillir et conseiller les visiteurs. Elle propose des expositions et une programmation culturelle dédiée au patrimoine maritime et à l’histoire du site. Des visites guidées permettent de découvrir les secrets de la Pointe du Raz et de la Pointe du Van. Ces découvertes se déclinent aussi en mode randonnée ! Retrouvez toutes les dates dans l’agenda. Accès PMR

Parking

Auditorium

Restaurant

Boutique

Toilettes

Conférences

Expositions temporaires

Partez à la découverte de la Pointe du Raz à travers un rallye photo original !

©Yves Le Mao