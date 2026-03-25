Rallye photo Centre ville Moirans-en-Montagne

Rallye photo

Centre ville 2 place Robert Monnier Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 11:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Rallye photo le samedi 04 avril 2025 de 10h à 11h au départ de la mairie de Moirans-en-Montagne. Avec la participation des commerçants du centre bourg.

Repartez avec des œufs en chocolat et participez au tirage au sort à 12h.

Venez avec un stylo ! Observez et trouvez les indices… .

Centre ville 2 place Robert Monnier Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 01 58

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English : Rallye photo

L’événement Rallye photo Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE