Rallye photo Centre ville Moirans-en-Montagne
Rallye photo Centre ville Moirans-en-Montagne samedi 4 avril 2026.
Rallye photo
Centre ville 2 place Robert Monnier Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 11:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Rallye photo le samedi 04 avril 2025 de 10h à 11h au départ de la mairie de Moirans-en-Montagne. Avec la participation des commerçants du centre bourg.
Repartez avec des œufs en chocolat et participez au tirage au sort à 12h.
Venez avec un stylo ! Observez et trouvez les indices… .
Centre ville 2 place Robert Monnier Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 01 58
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English : Rallye photo
L’événement Rallye photo Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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