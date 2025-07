Rallye Photo Nant

Rallye Photo Nant mercredi 30 juillet 2025.

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

2025-07-30

Un jeu de piste photo pour s’amuser, observer et découvrir le village autrement, ensemble.

Et si petits et grands partaient ensemble à l’aventure ?

L’Espace de Vie Sociale Le Lien Larzac Vallées vous propose un moment ludique et convivial à partager en famille… et entre générations !

Enfants, parents, grands-parents tout le monde est le bienvenu !

Goûter offert à tous les participants !

RDV 14h30, sur la place du village

Pour le confort et la sécurité de tous, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnants adultes. .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 7 49 87 15 77

English :

A photo treasure hunt to enjoy, observe and discover the village in a different way, together.

German :

Eine Foto-Schnitzeljagd, um Spaß zu haben, zu beobachten und das Dorf anders, gemeinsam zu entdecken.

Italiano :

Una caccia al tesoro fotografica per divertirsi, osservare e scoprire il villaggio in modo diverso, insieme.

Espanol :

Una búsqueda del tesoro fotográfica para divertirse, observar y descubrir el pueblo de una forma diferente, juntos.

