Rallye photo : patrimoine en images Musée de la Pêche Concarneau

Rallye photo : patrimoine en images 20 et 21 septembre Musée de la Pêche Finistère

Accès libre (dans la limite des places disponibles et des conditions de sécurité)

Prévoir votre appareil photo ou votre smartphone chargé et votre sens de l’observation !

Lots à gagner pour tous les groupes qui auront terminé le circuit en 1h30 maximum.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Avec le service Ville d’Art et d’Histoire de Concarneau

Adeptes de balade, de photos ou de petites histoires des lieux… Ce rallye est fait pour vous ! Munie d’un appareil photo, chaque équipe de reporters est invitée à sillonner les rues à la recherche d’un détail architectural de Concarneau. Découvrez ou redécouvrez, en famille ou entre amis, et de manière ludique, quelques lieux de la ville. 1,2,3, prêts ? Venez nous montrer vos clichés et repartez avec un souvenir !

RV à la Maison du Patrimoine (départ introductif)

Musée de la Pêche 3, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 97 10 20 http://musee-peche.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

Musée de la pêche – Concarneau