Rallye photo Saint-Amand-Montrond

Rallye photo Saint-Amand-Montrond mercredi 29 octobre 2025.

Rallye photo

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-29 13:30:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Sur la base de photos anciennes cartes postales anciennes, les participants doivent retrouver les lieux dans la ville et les prendre en photo, pour un moment de balade et de partage.

Cette animation est organisée dans le cadre de l’agrément Espace de Vie Sociale de la Carrosserie Mesnier. 3 .

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rallye photo Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-10-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE