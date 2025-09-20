Rallye photo spécial Architecture à Chantilly Office de tourisme de Chantilly Chantilly

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Œil de bœuf, échauguette, corniche à modillons… munis d’un appareil photo ou de votre portable, partez sur la piste d’éléments architecturaux qui décorent les constructions cantiliennes. Votre mission, si vous l’acceptez, est de retrouver 10 détails à travers la ville. Nous vous avons préparé un livret vous indiquant les différents éléments à retrouver avec quelques indices pour vous aider. Vous avez le week-end pour prendre vos photos ! Si vous réussissez, rendez-vous dimanche à 18h au musée de la dentelle pour récupérer un petit cadeau !

/// Livret disponible dès le vendredi 19 septembre à l’accueil de la mairie, à l’office de tourisme et sur www.ville-chantilly.fr

Office de tourisme de Chantilly 73 rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France [{« link »: « http://www.ville-chantilly.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de Chantilly