Rallye photos, Cognac, patrimoine et architecture Destination Cognac Cognac

Rallye photos, Cognac, patrimoine et architecture Destination Cognac Cognac vendredi 20 février 2026.

Rallye photos, Cognac, patrimoine et architecture

Destination Cognac 48 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

par famille

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 15:00:00
fin : 2026-02-27 15:00:00

Date(s) :
2026-02-20 2026-02-27

Collection Rallye Photos créé par Cognac Ville d’art et d’histoire
  .

Destination Cognac 48 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71  bienvenue@destination-cognac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Collection Rallye Photos created by Cognac Ville d’art et d’histoire

L’événement Rallye photos, Cognac, patrimoine et architecture Cognac a été mis à jour le 2026-01-14 par Destination Cognac