Rallye photos le parcours du milan futé

Place Bertrand de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

“Le parcours du milan futé”. Rallye photos dans la Petite Cité de caractère®. Retrouvez des éléments du patrimoine à l’aide d’un plan et de photos. A faire en famille. Goûter offert. Deux versions de parcours. Réservation bureaux de l’Office de Tourisme.

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Place Bertrand de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53

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English :

le parcours du milan futé . Photo rally in the Petite Cité de caractère®. Find heritage features using a map and photos. Family fun. Complimentary snack. Two versions of route. Reservations required at the Tourist Office.

L’événement Rallye photos le parcours du milan futé Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron