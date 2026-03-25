Rallye Promenade Auto Salle polyvalente Moulins-Engilbert
Rallye Promenade Auto Salle polyvalente Moulins-Engilbert dimanche 19 avril 2026.
Rallye Promenade Auto
Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 23:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Promenade automobile d’environ 65km. Inscription à 14h à la salle polyvalente avenue Perricaudet, départ à 14h30. Prévoir Carte IGN 100 000e , crayon, papier, dictionnaire etc. Bonne humeur et décontraction. Repas le soir à la salle socioculturelle de Sermages à 19h30 crêpe au jambon réalisée par Jean-François Boschetti. Tarif repas 24€/adultes, 12€/enfants (- de 14 ans), tout inclus. Tarif rallye 10 €, gratuit si présence au repas le soir. Nombre de repas limité à 100 personnes. Réservation obligatoire avant le 12 avril. Infos et réservations auprès de Jacques Perraudin 06 79 44 72 60 ou 03 86 84 23 55. .
Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 23 55
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English : Rallye Promenade Auto
L’événement Rallye Promenade Auto Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Rives du Morvan
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