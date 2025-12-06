Rallye Rahin Modélisme Champagney
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 17:30:00
2025-12-06
Rahin Modélisme organise un rallye au profit du téléthon, samedi 6 décembre de 9h à 17h30 .
– 9h Contrôle des voitures
– 10h 12h Début des spéciales
– 13h 17h Reprise des spéciales
– 17h30 Annonce des résultats .
Cours d'école primaire Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
