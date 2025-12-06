Rallye Rahin Modélisme Champagney

Rallye Rahin Modélisme

Rahin Modélisme organise un rallye au profit du téléthon, samedi 6 décembre de 9h à 17h30 .

– 9h Contrôle des voitures

– 10h 12h Début des spéciales

– 13h 17h Reprise des spéciales

– 17h30 Annonce des résultats .

Cours d’école primaire Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 87 96 67

