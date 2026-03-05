Rallye régional autocourse

Bléré Indre-et-Loire

Rallye régional autocourse les vendredi 10 et samedi 11 avril 2026

Programme à venir

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

English :

Regional autocross rally on Saturday, April 13, 2024

Program to come

