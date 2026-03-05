Rallye régional autocourse Bléré
Rallye régional autocourse Bléré vendredi 10 avril 2026.
Rallye régional autocourse
Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-10
Rallye régional autocourse les vendredi 10 et samedi 11 avril 2026
Programme à venir
Rallye régional autocourse les vendredi 10 et samedi 11 avril 2026
Programme à venir .
Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Regional autocross rally on Saturday, April 13, 2024
Program to come
L’événement Rallye régional autocourse Bléré a été mis à jour le 2026-03-03 par ADT 37