RALLYE ROUTE, VTT, MARCHE Saint-Viaud
RALLYE ROUTE, VTT, MARCHE Saint-Viaud dimanche 31 août 2025.
RALLYE ROUTE, VTT, MARCHE
Salle du Lac Saint-Viaud Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31 07:30:00
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-31
1 circuit vélo balade 35 kms (5€)
2 circuits vélo route 65 et 90 kms (5€)
3 circuits VTT 17, 35 et 50 kms (5€)
3 circuits running/marche 7, 14 et 23 kms (5€)
Inscriptions de 7h30 à 9h30, café offert.
11h30 remise des récompenses / 12:30 clotûre
Ravitaillement sur les circuits, sandwichs et verre de l’amitié à l’arrivée .
Salle du Lac Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire vsv44320@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement RALLYE ROUTE, VTT, MARCHE Saint-Viaud a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Saint Brevin