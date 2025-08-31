RALLYE ROUTE, VTT, MARCHE Saint-Viaud

RALLYE ROUTE, VTT, MARCHE Saint-Viaud dimanche 31 août 2025.

RALLYE ROUTE, VTT, MARCHE

Salle du Lac Saint-Viaud Loire-Atlantique

Début : 2025-08-31 07:30:00

fin : 2025-08-31

2025-08-31

1 circuit vélo balade 35 kms (5€)

2 circuits vélo route 65 et 90 kms (5€)

3 circuits VTT 17, 35 et 50 kms (5€)

3 circuits running/marche 7, 14 et 23 kms (5€)

Inscriptions de 7h30 à 9h30, café offert.

11h30 remise des récompenses / 12:30 clotûre

Ravitaillement sur les circuits, sandwichs et verre de l’amitié à l’arrivée .

Salle du Lac Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire vsv44320@gmail.com

