Rallye spécial cinéma, 07.06.2026 L’Elèv’Haras Le Fidelaire
Rallye spécial cinéma, 07.06.2026 L’Elèv’Haras Le Fidelaire dimanche 7 juin 2026.
Le Fidelaire
Rallye spécial cinéma, 07.06.2026
L’Elèv’Haras 7 rue de la Noëtte Le Fidelaire Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
En famille ou entre amis, venez tester votre culture cinématographique dans une ambiance conviviale !!!
Tracé de 25 km
Déguisement obligatoire
Inscription par équipe (max. 4) avant le 30 mai 2026
RC et assurance obligatoires pour les cavaliers et les meneurs
Goûter pop corn sodas et remise de lots
Renseignements et inscriptions
Albin 06 33 63 07 87
Chloé 06 89 65 13 00 .
L’Elèv’Haras 7 rue de la Noëtte Le Fidelaire 27190 Eure Normandie +33 6 33 63 07 87
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English : Rallye spécial cinéma, 07.06.2026
L’événement Rallye spécial cinéma, 07.06.2026 Le Fidelaire a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Pays de Conches