Rallye spécial cinéma, 07.06.2026 L’Elèv’Haras Le Fidelaire

Le Fidelaire

Rallye spécial cinéma, 07.06.2026

L’Elèv’Haras 7 rue de la Noëtte Le Fidelaire Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

En famille ou entre amis, venez tester votre culture cinématographique dans une ambiance conviviale !!!

Tracé de 25 km

Déguisement obligatoire

Inscription par équipe (max. 4) avant le 30 mai 2026

RC et assurance obligatoires pour les cavaliers et les meneurs

Goûter pop corn sodas et remise de lots

Renseignements et inscriptions

Albin 06 33 63 07 87

Chloé 06 89 65 13 00 .

L’Elèv’Haras 7 rue de la Noëtte Le Fidelaire 27190 Eure Normandie +33 6 33 63 07 87

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English : Rallye spécial cinéma, 07.06.2026

L’événement Rallye spécial cinéma, 07.06.2026 Le Fidelaire a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Pays de Conches