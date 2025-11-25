Rallye sportif de Noël

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Réalisez en équipe les défis sportifs repartis en centre ville. Equipe de trois enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un adulte aidant. .

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

