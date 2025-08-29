RALLYE TERRE DE LOZÈRE SUD DE FRANCE Mende

samedi 30 août 2025.

RALLYE TERRE DE LOZÈRE SUD DE FRANCE

Mende Lozère

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-31

2025-08-30

Rallye comptant comme manche du championnat de France des Rallyes Terre ainsi que du Championnat de France des Rallyes Terre VHC, le 14e Rallye Terre de Lozère et 11e Rallye VHC, regroupe environ 130 voitures modernes et 30 historiques.

Accueil cette année du Clio Trophy France Terre qui compte une trentaine de concurrents. Organisé par l’Association Sportive Automobile de la Lozère.

Arrivée le samedi vers 18h et le dimanche arrivée finale et remise des prix vers 16h.

Gratuit.

Organisé par l’association Sportive Automobile de la Lozère

Information courses Association Sportive Automobile de la Lozère 04 66 65 31 56 .

Mende 48000 Lozère Occitanie

