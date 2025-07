Rallye Terres d’Armagnac Bourdalat

Rallye Terres d’Armagnac Bourdalat vendredi 11 juillet 2025.

Rallye Terres d’Armagnac

Bourdalat Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-11

Championnat de France des Rallyes tout-terrain du 11 au 13 juillet 2025.

Passage dans Les Landes Perquie, Pujo-le-Plan, Villeneuve de Marsan & Bourdalat le dimanche 13 juillet 2025.

A cette occasion, un repas vous sera proposé par La Plancha du Rallye.

Menu de vendredi soir à 17€ charcuterie, poulet basquaise, glace, café & vin.

Menu du samedi soir à 19€ salade landaise, coeur de canard à la crème avec frites, choux à la crème, vin & café.

Menu enfant 11€ jusqu’à 12ans. Ouvert à tous.

Inscriptions jusqu’au 10 juillet auprès d’Angeline 06.60.97.47.93.

Rendez-vous à 20h à la salle des fêtes de Toujouse. .

Bourdalat 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 97 47 93

English :

Championnat de France des Rallyes tout-terrain from July 11 to 13, 2025.

Passage through Les Landes: Perquie, Pujo-le-Plan, Villeneuve de Marsan & Bourdalat on Sunday July 13, 2025.

On this occasion, a meal will be offered by La Plancha du Rallye.

German : Rallye Terres d’Armagnac

Französische Meisterschaft der Geländerallyes vom 11. bis 13. Juli 2025.

Durchfahrt durch Les Landes: Perquie, Pujo-le-Plan, Villeneuve de Marsan & Bourdalat am Sonntag, den 13. Juli 2025.

Bei dieser Gelegenheit wird Ihnen von La Plancha du Rallye ein Essen angeboten.

Italiano :

Campionato francese di rally su tutti i terreni dall’11 al 13 luglio 2025.

Passaggio attraverso Les Landes: Perquie, Pujo-le-Plan, Villeneuve de Marsan e Bourdalat domenica 13 luglio 2025.

In questa occasione, sarà servito un pasto da La Plancha du Rallye.

Espanol : Rallye Terres d’Armagnac

Campeonato de Francia de Rallyes Todo Terreno del 11 al 13 de julio de 2025.

Paso por Les Landes: Perquie, Pujo-le-Plan, Villeneuve de Marsan & Bourdalat el domingo 13 de julio de 2025.

En esta ocasión, La Plancha du Rallye servirá una comida.

