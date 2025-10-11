Rallye touristique Salle des fêtes Ahun

Salle des fêtes Place Jacques Lagrange Ahun Creuse

——— RALLYE TOURISTIQUE ———

Samedi 11 octobre 2025

Notre nouveau rendez vous,

Venez passer une bonne journée en famille, entre amis, entre collègues

Découvrir notre beau département, avec votre voiture

Défis, rigolade et bonne humeur au rendez vous !

N’hésitez pas à réserver votre équipage !

Yellow Reins .

Salle des fêtes Place Jacques Lagrange Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 26 03 34 yellowreins23@gmail.com

