Rallye touristique Salle des fêtes Ahun

Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
——— RALLYE TOURISTIQUE ———
Samedi 11 octobre 2025
Notre nouveau rendez vous,
Venez passer une bonne journée en famille, entre amis, entre collègues
Découvrir notre beau département, avec votre voiture
Défis, rigolade et bonne humeur au rendez vous !
N’hésitez pas à réserver votre équipage !
Yellow Reins .
Salle des fêtes Place Jacques Lagrange Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 26 03 34 yellowreins23@gmail.com
