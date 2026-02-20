Rallye Touristique Champagne-Vigny

Rallye Touristique

Salle des Fêtes Champagne-Vigny Charente

Début : 2026-04-19 08:00:00

2026-04-19

Rallye touristique, journée organisée par Passion Auto-Moto 16, concours d’élégance et exposition de véhicules. Réservation obligatoire avant le 20 mars.

Salle des Fêtes Champagne-Vigny 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 47 37 48 besse.jean-yves@wanadoo.fr

English : Rallye Touristique

Tourist rally, day organised by Passion Auto-Moto 16, concours d’élégance and vehicle exhibition. Reservations required by 20 March.

