Rallye Touristique de Vexin-sur-Epte Hameau de Molincourt Vexin-sur-Epte

Rallye Touristique de Vexin-sur-Epte Hameau de Molincourt Vexin-sur-Epte samedi 20 septembre 2025.

Rallye Touristique de Vexin-sur-Epte

Hameau de Molincourt Chemin de Cocagne Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

En famille ou entre amis, partez à la découverte de notre territoire à travers des épreuves variées

– Culturelles

– Sportives

– En équipe

– Et quelques énigmes malicieuses

Réservation tous les matins à l’Espace France Services d’Écos ; 25 Grande Rue 27630 Écos

Tarif 5 € par équipe en prévente / 10 € sur place (sous réserve des places disponibles).

Téléphone 02-32-53-70-18

Prévoyez votre pique-nique, on s’occupe des boissons !

Ici, pas de course contre la montre ! La bonne humeur sera votre meilleur allié, et sachez-le rouler vite ne vous fera pas gagner… mais rouler malin, peut-être.

Respectez le code de la route et profitez de cette aventure pour explorer les 14 villages de Vexin-sur-Epte.

Alors, prêts à relever le défi ? .

Hameau de Molincourt Chemin de Cocagne Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 27 53 33 16 florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr

English : Rallye Touristique de Vexin-sur-Epte

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rallye Touristique de Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération