Rallye Touristique de Vexin-sur-Epte Hameau de Molincourt Vexin-sur-Epte

Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
En famille ou entre amis, partez à la découverte de notre territoire à travers des épreuves variées
– Culturelles
– Sportives
– En équipe
– Et quelques énigmes malicieuses
Réservation tous les matins à l’Espace France Services d’Écos ; 25 Grande Rue 27630 Écos
Tarif 5 € par équipe en prévente / 10 € sur place (sous réserve des places disponibles).
Téléphone 02-32-53-70-18
Prévoyez votre pique-nique, on s’occupe des boissons !
Ici, pas de course contre la montre ! La bonne humeur sera votre meilleur allié, et sachez-le rouler vite ne vous fera pas gagner… mais rouler malin, peut-être.
Respectez le code de la route et profitez de cette aventure pour explorer les 14 villages de Vexin-sur-Epte.
Alors, prêts à relever le défi ? .
Hameau de Molincourt Chemin de Cocagne Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 27 53 33 16 florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr
