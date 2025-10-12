Rallye touristique des Châteaux Château de la Louvière Montluçon

Rallye touristique des Châteaux Château de la Louvière Montluçon dimanche 12 octobre 2025.

Rallye touristique des Châteaux

Château de la Louvière 30 avenue du Cimetiere de l’Est Montluçon Allier

Début : 2025-10-12 08:30:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Le Rotary Club de Montluçon organise un rallye touristique au départ du Château de la Louvière.

Rendez-vous dès 8h30.

Château de la Louvière 30 avenue du Cimetiere de l’Est Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 50 85 60 contact@rotary-club-montlucon.com

English :

The Rotary Club of Montluçon is organizing a tourist rally departing from the Château de la Louvière.

Meet at 8:30 a.m.

German :

Der Rotary Club Montluçon organisiert eine touristische Rallye, die am Château de la Louvière beginnt.

Treffpunkt ab 8.30 Uhr.

Italiano :

Il Rotary Club di Montluçon organizza un raduno turistico con partenza dal Castello della Louvière.

Punto d’incontro dalle 8.30.

Espanol :

El Rotary Club de Montluçon organiza un rally turístico con salida del castillo de la Louvière.

Punto de encuentro a partir de las 8.30 h.

