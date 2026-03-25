Rallye touristique du Rotary Club de Puisaye Forterre

Départ d’Egleny (centre village) Égleny Yonne

Tarif : 100 – 100 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Le Rotary Club de Puisaye Forterre organise un rallye touristique samedi 2 mai 2026 qui débutera à 9H sur la commune d’Egleny et se terminera à 18H.

Le déjeuner et la visite guidée d’un monument touristique de Puisaye Forterre sont inclus dans la journée Rallye.

Une participation de 100 euros par personne sera demandée.

Tous les bénéfices seront destinés à la recherche sur les maladies du cerveau.

Pour tout renseignement et demande d’inscription, contacter Mme GOGLU à l’adresse mail suivante c.goglu@orange.fr ou par sms au 06 81 13 50 94.

Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles, de préférence avant le 15 avril 2026. .

Départ d’Egleny (centre village) Égleny 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 13 50 94 c.goglu@orange.fr

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English : Rallye touristique du Rotary Club de Puisaye Forterre

L’événement Rallye touristique du Rotary Club de Puisaye Forterre Égleny a été mis à jour le 2026-03-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !