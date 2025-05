Rallye touristique et caritatif – Maison pour Tous Gorcy, 22 juin 2025 08:30, Gorcy.

Rallye touristique et caritatif organisé par le Rotary Club de Longwy, le Fifty One Club de Longwy et le Comité des Fêtes de Gorcy, au profit de l’association Rafael Lorraine.

Parcours en voiture (ancienne ou récente) de 65 km avec des épreuves et des questions sur les villages parcourus.

Départ de 08h30 à 09h30 à la Maison pour Tous de Gorcy (rue du Coulmy).

Repas dans le parc Monique et Bernard Labbé, à l’arrivée, à partir de midi.

Inscriptions avant le 15 juin.

Informations complémentaires www.baladecaritative.fr

English :

Tourist and charity rally organized by the Rotary Club of Longwy, the Fifty One Club of Longwy and the Comité des Fêtes de Gorcy, in aid of the Rafael Lorraine association.

65 km route by car (old or new), with tests and questions on the villages covered.

Departure from 08:30 to 09:30 at the Maison pour Tous de Gorcy (rue du Coulmy).

Lunch in the Monique et Bernard Labbé park, on arrival, from midday.

Registration by June 15.

Further information: www.baladecaritative.fr

German :

Touristische und karitative Rallye, die vom Rotary Club Longwy, dem Fifty One Club Longwy und dem Comité des Fêtes de Gorcy zugunsten des Vereins Rafael Lorraine organisiert wird.

65 km lange Strecke in einem Auto (alt oder neu) mit Prüfungen und Fragen zu den durchfahrenen Dörfern.

Abfahrt von 08:30 bis 09:30 Uhr am Maison pour Tous in Gorcy (rue du Coulmy).

Mittagessen im Park Monique et Bernard Labbé bei der Ankunft ab 12 Uhr.

Anmeldung bis zum 15. Juni.

Weitere Informationen: www.baladecaritative.fr

Italiano :

Rally turistico e benefico organizzato dal Rotary Club di Longwy, dal Club Fifty One di Longwy e dal Comité des Fêtes de Gorcy, a favore dell’associazione Rafael Lorraine.

Un percorso di 65 km in auto (vecchie o nuove) con prove e domande sui villaggi percorsi.

Partenza dalle 08:30 alle 09:30 presso la Maison pour Tous di Gorcy (rue du Coulmy).

Il pranzo sarà servito nel parco di Monique e Bernard Labbé al traguardo.

Iscrizioni entro il 15 giugno.

Ulteriori informazioni: www.baladecaritative.fr

Espanol :

Rally turístico y benéfico organizado por el Rotary Club de Longwy, el Fifty One Club de Longwy y el Comité des Fêtes de Gorcy, en beneficio de la asociación Rafael Lorraine.

Recorrido de 65 km en coche (antiguo o nuevo) con pruebas y preguntas sobre los pueblos recorridos.

Salida de 08:30 a 09:30 en la Maison pour Tous de Gorcy (rue du Coulmy).

El almuerzo se servirá en el parque Monique y Bernard Labbé, en la línea de meta.

Inscripciones antes del 15 de junio.

Más información: www.baladecaritative.fr

