Rallye Touristique – Forges-les-Eaux, 22 juin 2025 09:00, Forges-les-Eaux.

Seine-Maritime

Début : 2025-06-22 09:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Organisée par Nadine & Elodie Les Gazelles de l’Espoir en soutien à la lutte contre les cancers féminins

Participation 50€ par équipage Inscriptions au 07 72 42 51 50

Evadez-vous une journée sur les routes de l’Andelle

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 7 72 42 51 50

English : Rallye Touristique

Organized by Nadine & Elodie Les Gazelles de l’Espoir in support of the fight against women’s cancers

Entry fee: 50? per crew Register on 07 72 42 51 50

Escape for a day on the roads of Andelle

German :

Organisiert von Nadine & Elodie Les Gazelles de l’Espoir zur Unterstützung des Kampfes gegen Frauenkrebs

Teilnahme: 50? pro Mannschaft Anmeldungen unter 07 72 42 51 50

Entfliehen Sie einen Tag lang den Straßen von Andelle

Italiano :

Organizzato da Nadine & Elodie Les Gazelles de l’Espoir a sostegno della lotta contro i tumori femminili

Quota d’iscrizione: 50? per equipaggio Iscrizione al numero 07 72 42 51 50

Fuga di un giorno sulle strade di Andelle

Espanol :

Organizado por Nadine & Elodie Les Gazelles de l’Espoir en apoyo a la lucha contra el cáncer femenino

Cuota de inscripción: 50? por tripulación Inscripción en el 07 72 42 51 50

Escápate un día por las carreteras de Andelle

