Rallye touristique | Jeu de piste Arcisses

Rallye touristique | Jeu de piste Arcisses dimanche 21 septembre 2025.

Rallye touristique | Jeu de piste

Place de la Mairie Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 08:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Attention au départ (samedi 21/09 à 8h30)… Partez pour un rallye touristique (jeu de piste) de Brunelles en direction de Senonches.

Sur réservation 07 71 11 44 09.

6€/personne.

Organisé par le comité des fêtes de Brunelles.

Attention au départ (samedi 21/09 à 8h30)… Partez pour un rallye touristique (jeu de piste) de Brunelles en direction de Senonches.

De la place de la Mairie de Brunelles en direction de Senonches, parcourez 70km.

Le matin, c’est jeu de piste sur un thème précis (questions, et photos à découvrir).

Le midi, partage d’un pique-nique entre concurrents dans une salle ou sous un préau. Chacun apporte son repas.

L’après-midi, visites dans le cadre des journées du patrimoine sur le retour vers Brunelles.

Fin de journée débrief, classement et remise des récompenses.

Sur réservation 07 71 11 44 09.

6€/personne.

Organisé par le comité des fêtes de Brunelles. .

Place de la Mairie Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 71 11 44 09

English :

Attention to departure (Saturday 21/09 at 8:30am)… Set off on a tourist rally (treasure hunt) from Brunelles towards Senonches.

By reservation: 07 71 11 44 09.

6/person.

Organized by the Brunelles Comité des fêtes.

German :

Achtung bei der Abfahrt (Samstag, 21/09 um 8:30 Uhr)… Starten Sie zu einer touristischen Rallye (Schnitzeljagd) von Brunelles in Richtung Senonches.

Mit Reservierung: 07 71 11 44 09.

6?/Person.

Organisiert vom Festkomitee von Brunelles.

Italiano :

Attenzione alla partenza (sabato 21/09 alle 8.30)… Partenza per un rally turistico (caccia al tesoro) da Brunelles verso Senonches.

Prenotazione obbligatoria: 07 71 11 44 09.

6/persona.

Organizzato dal Comitato del Festival di Brunelles.

Espanol :

Atención a la salida (sábado 21/09 a las 8.30 h)… Salida en rally turístico (búsqueda del tesoro) desde Brunelles hacia Senonches.

Reserva obligatoria: 07 71 11 44 09.

6 ¤/persona.

Organiza el Comité de Fiestas de Brunelles.

L’événement Rallye touristique | Jeu de piste Arcisses a été mis à jour le 2025-08-27 par OTs DU PERCHE