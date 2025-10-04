Rallye touristique La Belle Virée 2025 Villa Kohïba Vitré

Rallye touristique La Belle Virée 2025 Villa Kohïba Vitré samedi 4 octobre 2025.

Rallye touristique La Belle Virée 2025

Villa Kohïba 183 Boulevard de Laval Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

RALLYE TOURISTIQUE LA BELLE VIRÉE 2025

Samedi 4 octobre 2025

Départ & arrivée Villa KOHÏBA Vitré

Partez pour 160 kms de balade au cœur du pays Vitréen !

Un moment convivial pour les passionnés d’automobile et les amoureux de belles balades.

Expo des véhicules dès 16h30 à la Villa Kohïba

Et dès 20h, place à la soirée solidaire au profit de l’association Loisirs Pluriel (accueil d’enfants valides et en situation de handicap, pour jouer ensemble au-delà des différences).

Soirée animée par Utku Altunay & DJ Joval.

Infos & réservations Villa Kohïba au 02 19 23 16 23 .

Villa Kohïba 183 Boulevard de Laval Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 19 23 16 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rallye touristique La Belle Virée 2025 Vitré a été mis à jour le 2025-09-18 par OT VITRE