Rallye touristique La Belle Virée 2025 Villa Kohïba Vitré

RALLYE TOURISTIQUE LA BELLE VIRÉE 2025
Samedi 4 octobre 2025
Départ & arrivée Villa KOHÏBA Vitré
Partez pour 160 kms de balade au cœur du pays Vitréen !
Un moment convivial pour les passionnés d’automobile et les amoureux de belles balades.
Expo des véhicules dès 16h30 à la Villa Kohïba
Et dès 20h, place à la soirée solidaire au profit de l’association Loisirs Pluriel (accueil d’enfants valides et en situation de handicap, pour jouer ensemble au-delà des différences).
Soirée animée par Utku Altunay & DJ Joval.
Infos & réservations Villa Kohïba au 02 19 23 16 23 .
