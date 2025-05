Rallye touristique – Saint-Ouen-du-Breuil, 29 mai 2025 08:00, Saint-Ouen-du-Breuil.

Seine-Maritime

Rallye touristique Place de St Ouen Saint-Ouen-du-Breuil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-05-29

Début : 2025-05-29 08:00:00

fin : 2025-05-29 18:00:00

Date(s) :

2025-05-29

Une journée découverte ludique en famille ou entre amis ça vous dit? Le Comité des Fêtes de St Ouen du Breuil, organise un rallye le jeudi de l’ascension!

C’est ouvert à tous, venez nombreux!

Parcours surprise autour de Saint-Ouen-du-Breuil environ 20km! Apportez votre pique-nique!

15€ par voiture inscription sur place.

Place de St Ouen

Saint-Ouen-du-Breuil 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 26 13 71 98

English : Rallye touristique

How about a fun day of discovery with family and friends? The Comité des Fêtes de St Ouen du Breuil is organizing a rally on Ascension Thursday!

It’s open to all, so come one, come all!

Surprise route around Saint-Ouen-du-Breuil, approx. 20km! Bring your own picnic!

15? per car registration on site.

German :

Wie wäre es mit einem spielerischen Entdeckungstag mit der Familie oder mit Freunden? Das Festkomitee von St Ouen du Breuil organisiert am Donnerstag vor Christi Himmelfahrt eine Rallye!

Die Veranstaltung ist für alle offen, kommen Sie zahlreich!

Die Überraschungsstrecke rund um St. Ouen-du-Breuil beträgt ca. 20 km! Bringen Sie Ihr Picknick mit!

15? pro Auto Anmeldung vor Ort.

Italiano :

Avete voglia di una giornata divertente in famiglia o con gli amici? Il Comité des Fêtes de St Ouen du Breuil organizza un raduno il giovedì dell’Ascensione!

È aperto a tutti, quindi venite uno, venite tutti!

Percorso a sorpresa intorno a Saint-Ouen-du-Breuil, circa 20 km! Portate il vostro picnic!

15? per auto iscrizione sul posto.

Espanol :

¿Le apetece pasar un día divertido con la familia o los amigos? El Comité des Fêtes de St Ouen du Breuil organiza un rally el jueves de la Ascensión

Está abierto a todos, así que ¡vengan todos!

Recorrido sorpresa alrededor de Saint-Ouen-du-Breuil, unos 20 km Traiga su propio picnic

15? por coche inscripción in situ.

L’événement Rallye touristique Saint-Ouen-du-Breuil a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme Terroir de Caux