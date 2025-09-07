Rallye touristique Saint-Paul-Trois-Châteaux

Rallye touristique Saint-Paul-Trois-Châteaux dimanche 7 septembre 2025.

Rallye touristique

Parking Chausy Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

pour les -12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

L’Âge d’Or Tricastin lance son 1er rallye auto touristique explorez régions et lieux insolites, résolvez des énigmes et admirez des vues uniques en suivant un road book ou une trace GPS ! Un classement récompensera les meilleurs.

Parking Chausy Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 13 56 55

English :

L’Âge d’Or Tricastin launches its 1st tourist car rally: explore regions and unusual places, solve riddles and admire unique views by following a road book or GPS track! A ranking will reward the best.

German :

L’Âge d’Or Tricastin startet seine 1. touristische Auto-Rallye: Erkunden Sie Regionen und ungewöhnliche Orte, lösen Sie Rätsel und genießen Sie einzigartige Aussichten, indem Sie einem Roadbook oder einem GPS-Track folgen! Eine Rangliste wird die Besten belohnen.

Italiano :

L’Âge d’Or Tricastin lancia il suo 1° rally turistico in auto: esplorate regioni e luoghi insoliti, risolvete enigmi e ammirate panorami unici seguendo un road book o una traccia GPS! Una classifica sarà assegnata ai migliori partecipanti.

Espanol :

L’Âge d’Or Tricastin lanza su 1er rally de coches turísticos: ¡explore regiones y lugares insólitos, resuelva rompecabezas y admire vistas únicas siguiendo un libro de ruta o un track GPS! Se otorgará una clasificación a los mejores participantes.

