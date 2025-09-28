Rallye vélo Aureille
Rallye vélo Aureille dimanche 28 septembre 2025.
Rallye vélo
Dimanche 28 septembre 2025 à partir de 13h.
Annulé en cas de mauvais temps. Aureille Bouches-du-Rhône
Participez au Rallye vélo à Aureille, le dimanche 28 septembre à partir de 13hSportifs
Livret en main, partez à la découverte des paysages de la “meilleure commune de France pour la biodiversité” en 2024 !
Parcours VTT en autonomie, à partir de 8 ans. .
Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
English :
Take part in the Bike Rally in Aureille on Sunday 28 September from 1pm onwards.
German :
Nehmen Sie an der Fahrradrallye in Aureille teil, am Sonntag, den 28. September, ab 13 Uhr.
Italiano :
Partecipate al Rallye vélo di Aureille domenica 28 settembre dalle 13.00
Espanol :
Participe en el Rallye vélo de Aureille el domingo 28 de septiembre a partir de las 13.00 horas
