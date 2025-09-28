Rallye vélo Aureille

Rallye vélo Aureille dimanche 28 septembre 2025.

Rallye vélo

Dimanche 28 septembre 2025 à partir de 13h.

Annulé en cas de mauvais temps. Aureille Bouches-du-Rhône

Participez au Rallye vélo à Aureille, le dimanche 28 septembre à partir de 13hSportifs

Livret en main, partez à la découverte des paysages de la “meilleure commune de France pour la biodiversité” en 2024 !

Parcours VTT en autonomie, à partir de 8 ans. .

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

English :

Take part in the Bike Rally in Aureille on Sunday 28 September from 1pm onwards.

German :

Nehmen Sie an der Fahrradrallye in Aureille teil, am Sonntag, den 28. September, ab 13 Uhr.

Italiano :

Partecipate al Rallye vélo di Aureille domenica 28 settembre dalle 13.00

Espanol :

Participe en el Rallye vélo de Aureille el domingo 28 de septiembre a partir de las 13.00 horas

