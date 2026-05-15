Néville

Rallye vélo avec les Amis de Bourvil

Salle des fêtes Néville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

AMIS(ES) CYCLISTES PREPAREZ VOUS DES MAINTENANT!!

15ème rallye vélo organisé par “Les Amis de Bourvil” 28 juin 2026

Départ de Néville, salle des fêtes, 14 bis rue de l’église… RDV 8H30

Balade familiale et amicale à bicyclette sur le thème “Bourvil avec des fleurs et des fruits”, le déguisement sera le bienvenu !!!

Inscription avant le 26 juin 2026 .

Salle des fêtes Néville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 21 33 25

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English : Rallye vélo avec les Amis de Bourvil

L’événement Rallye vélo avec les Amis de Bourvil Néville a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre