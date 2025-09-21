Rallye Vélo & Patrimoine Place du Champ de Mars Saint-Marcellin

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T13:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T13:30:00

Partez à vélo à la découverte du patrimoine historique de Saint-Marcellin et de ses alentours à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! Deux parcours au choix : un circuit familial accessible à tous, et un circuit plus sportif (ou en VAE), pour les amateurs de vélo et de belles échappées.

Tout au long du parcours, des haltes ponctuées de questions ludiques sur le patrimoine local (église de Saint-Marcellin, rues anciennes, couvent des Récollets, château du Mollard, la Galicière à Chatte, maison du Bateau Ivre…) et sur le thème du vélo.

Place du Champ de Mars 38160 Saint-Marcellin Saint-Marcellin 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://roulavelo.org/index.php/evenements/250-rallye-journees-du-patrimoine-a-bicyclette-2-niveaux/2025-09-21-09-30 »}]

©Roulavelo