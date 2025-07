Rallye vélo Plouguerneau

Rallye vélo Plouguerneau dimanche 6 juillet 2025.

Rallye vélo

Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06 11:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Le dimanche 6 juillet 2025, le Foyer des jeunes du Grouaneg organise son traditionnel Rallye vélo. Inscriptions de 10h à 11h salle Louis le Gall. Ouvert à tous. Pique-nique midi et buffet le soir. Découverte, jeux délirants convivialité et bonne humeur garantie, on vous attend ! .

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 64 20 49 24

