Rallye vélo Saché 6 juillet 2025 08:30

Indre-et-Loire

Rallye vélo Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-06 08:30:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Bonjour,

Le traditionnel rallye vélo de l’association « Le livre dans la vallée » sera de retour le dimanche 6 juillet 2025.

Nous vous espérons nombreux en famille ou entre amis pour profiter de ce moment ludique et sportif.

Au plaisir de vous y voir !

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 50 52 57

English :

Hello,

The traditional bike rally of the association « Le livre dans la vallée » will be back on Sunday, July 6, 2025.

We hope to see many of you there, with family or friends, to enjoy this fun and sporting event.

We look forward to seeing you there!

German :

Hallo!

Die traditionelle Fahrradrallye des Vereins « Le livre dans la vallée » wird am Sonntag, den 6. Juli 2025, wieder stattfinden.

Wir hoffen, Sie zahlreich mit Familie oder Freunden begrüßen zu dürfen, um diesen spielerischen und sportlichen Moment zu genießen.

Wir freuen uns darauf, Sie dort zu sehen!

Italiano :

Salve,

Il tradizionale raduno ciclistico organizzato dall’associazione « Le livre dans la vallée » tornerà domenica 6 luglio 2025.

Speriamo di vedervi numerosi, con la vostra famiglia o i vostri amici, per godervi questo evento divertente e sportivo.

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Hola,

La tradicional concentración ciclista organizada por la asociación « Le livre dans la vallée » volverá el domingo 6 de julio de 2025.

Esperamos veros a muchos de vosotros allí, con vuestra familia o amigos, para disfrutar de este evento lúdico y deportivo.

¡Le esperamos!

