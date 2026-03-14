Rallye Vélo touristique Authon-du-Perche
Rallye Vélo touristique Authon-du-Perche dimanche 26 avril 2026.
Rallye Vélo touristique
Place des marronniers (départ) Authon-du-Perche Eure-et-Loir
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Partez à la découverte des environs à vélo !
La Maison des Jeunes d’Authon du Perche organise un rallye vélo touristique, en équipe de 2 (vtt, vtc ou tandem). A partir de 14 ans.
8€ par participant sur réservation (gratuit pour les adhérents)
Un lot pour chacun !
Partez à la découverte des environs à vélo !
La Maison des Jeunes d’Authon du Perche organise un rallye vélo touristique, en équipe de 2 (vtt, vtc ou tandem). A partir de 14 ans ou 13 ans avec autorisation parentale.
8€ par participant sur réservation (gratuit pour les adhérents)
Un lot pour chacun ! 8 .
Place des marronniers (départ) Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 83 02 81 19
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English :
Discover the area by bike!
The Maison des Jeunes d’Authon du Perche is organizing a tourist bike rally, in teams of 2 (mountain bike, mountain bike or tandem). Ages 14 and over.
8? per participant on reservation (free for members)
A prize for everyone!
L’événement Rallye Vélo touristique Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-03-14 par OTs DU PERCHE