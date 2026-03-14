Rallye Vélo touristique

Place des marronniers (départ) Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Partez à la découverte des environs à vélo !

La Maison des Jeunes d’Authon du Perche organise un rallye vélo touristique, en équipe de 2 (vtt, vtc ou tandem). A partir de 14 ans.

8€ par participant sur réservation (gratuit pour les adhérents)

Un lot pour chacun !

Partez à la découverte des environs à vélo !

La Maison des Jeunes d’Authon du Perche organise un rallye vélo touristique, en équipe de 2 (vtt, vtc ou tandem). A partir de 14 ans ou 13 ans avec autorisation parentale.

8€ par participant sur réservation (gratuit pour les adhérents)

Un lot pour chacun ! 8 .

Place des marronniers (départ) Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 83 02 81 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the area by bike!

The Maison des Jeunes d’Authon du Perche is organizing a tourist bike rally, in teams of 2 (mountain bike, mountain bike or tandem). Ages 14 and over.

8? per participant on reservation (free for members)

A prize for everyone!

L’événement Rallye Vélo touristique Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-03-14 par OTs DU PERCHE