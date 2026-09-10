Rallye Vintage – Parcours Découverte Rétro Salle polyvalente Teillé

Informations pratiques

Teillé

Rallye Vintage – Parcours Découverte Rétro

Salle polyvalente Centre-bourg Teillé Loire-Atlantique

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Venez découvrir le territoire de la Haute Vallée de L’Erdre, à travers une randonnée à vélo, en auto vintage ou à pied. Sur le circuit, que des surprises : un peu d’histoire, des découvertes insolites, des dégustations de produits locaux et de la bonne humeur.

A vélo ou en voiture ancienne, les participants découvriront pendant le parcours et les haltes (visite et dégustation), les richesses de la Haute Vallée de l’Erdre.

Départs et marché de producteurs et d’artisans locaux.

Départ pour tous à 8h30 :

– Circuit vélo → 38 km

– Rallye de voitures anciennes → 65 km

– Randonnée → 8 km

=>Un repas chaud est servi par les producteurs locaux le midi

Vous pouvez vous costumer si vous le souhaitez.

Des arrêts insolites, des surprises (culturelles, historiques, économiques) tout au long de chaque parcours.

Tarifs :

– Adulte : 20€

– Enfant de – de 12 ans : 12€

Réservation obligatoire, Nombre de places limitées.

Inscriptions :

– France Services de Riaillé : 02 40 97 35 23

– HelloAsso SEVE

À partir de 15h, un marché de producteurs et de créateurs est organisé, animé par des groupes culturels locaux.

25 exposants seront installés dans le centre bourg de TEILLÉ proposant des produits variés, bien-être, créations artisanales, producteurs (viande, légumes, miel, fromages) et autres produits.

De la magie, des animations culturelles, une initiation au Drone Soccer, et une exposition de voitures anciennes accompagneront le marché. .

Salle polyvalente Centre-bourg Teillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 35 23 seveassociation07@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the Haute Vallée de l’Erdre region on a bike ride, in a vintage car, or on foot. The route is full of surprises: a bit of history, unique discoveries, tastings of local products, and good cheer.

L’événement Rallye Vintage – Parcours Découverte Rétro Teillé a été mis à jour le 2026-09-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis