Rallye voitures Le Bourg Champagnac-la-Rivière
Rallye voitures Le Bourg Champagnac-la-Rivière dimanche 12 avril 2026.
Rallye voitures
Le Bourg Départ dans le bourg Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Chers pilotes, une première montée à Champagnac la Rivière vous attend. Il y en a pour chaque pilote ! .
Le Bourg Départ dans le bourg Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine hophophopracing@gmail.com
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English : Rallye voitures
L’événement Rallye voitures Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin
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