Rallye voitures Le Bourg Champagnac-la-Rivière

Rallye voitures

Le Bourg Départ dans le bourg Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Chers pilotes, une première montée à Champagnac la Rivière vous attend. Il y en a pour chaque pilote ! .

Le Bourg Départ dans le bourg Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine hophophopracing@gmail.com

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English : Rallye voitures

L’événement Rallye voitures Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin