Rallye Vosges Grand Est Corcieux
Rallye Vosges Grand Est Corcieux vendredi 12 juin 2026.
Corcieux
Rallye Vosges Grand Est
Corcieux Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
41ème édition du Rallye Vosges Grand Est, organisée par l’ASAC Vosgien et l’Association Vosges Rallye Organisation, ligue Grand Est. 4e manche du Championnat de France des Rallyes 2026.Tout public
0 .
Corcieux 88430 Vosges Grand Est +33 6 77 85 10 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
41st Rallye Vosges Grand Est, organized by ASAC Vosgien and Association Vosges Rallye Organisation, ligue Grand Est. round 4 of the 2026 French Rally Championship.
L’événement Rallye Vosges Grand Est Corcieux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES