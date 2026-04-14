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Rallye Vosges Grand Est Corcieux

Rallye Vosges Grand Est Corcieux

Rallye Vosges Grand Est Corcieux vendredi 12 juin 2026.

Ville : 88430 Corcieux

Département : Vosges

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 0 Gratuit

Corcieux

Rallye Vosges Grand Est

Corcieux Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-12

41ème édition du Rallye Vosges Grand Est, organisée par l’ASAC Vosgien et l’Association Vosges Rallye Organisation, ligue Grand Est. 4e manche du Championnat de France des Rallyes 2026.Tout public
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Corcieux 88430 Vosges Grand Est +33 6 77 85 10 03 

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English :

41st Rallye Vosges Grand Est, organized by ASAC Vosgien and Association Vosges Rallye Organisation, ligue Grand Est. round 4 of the 2026 French Rally Championship.

L’événement Rallye Vosges Grand Est Corcieux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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