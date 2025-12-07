Rallye VTT de Noel 2025 Manosque
Rallye VTT de Noel 2025 Manosque dimanche 7 décembre 2025.
Alpes-de-Haute-Provence
Rallye VTT de Noel 2025 Parking de la Rochette Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 07:00:00
fin : 2025-12-07 12:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Le Rallye de Noël est une randonnée VTT ouverte à tous. Familles, enfants, pratiquants réguliers, experts. 3 parcours sont proposés et un ravitaillement festif sur le thème de Noël est proposé.
Parking de la Rochette
Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 72 16 00
English :
The Christmas Rally is a mountain bike ride open to all. Families, children, regular riders, experts. 3 routes are proposed and a festive refreshment on the Christmas theme is proposed.
German :
Die Weihnachtsrallye ist eine Mountainbike-Tour, die für alle offen ist. Familien, Kinder, regelmäßige Praktizierende, Experten. es werden 3 Strecken angeboten und es gibt eine festliche Verpflegungsstation zum Thema Weihnachten.
Italiano :
Il Christmas Rally è un’escursione in mountain bike aperta a tutti. Famiglie, bambini, ciclisti abituali, esperti. vengono proposti 3 percorsi e viene offerto un punto di ristoro festivo sul tema del Natale.
Espanol :
El Rally de Navidad es un paseo en bicicleta de montaña abierto a todos. Familias, niños, ciclistas habituales, expertos. se proponen 3 recorridos y se ofrece una zona de avituallamiento festivo sobre el tema de la Navidad.
L’événement Rallye VTT de Noel 2025 Manosque a été mis à jour le 2025-02-21 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque