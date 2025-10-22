Rallye zone humide Beaulieu-lès-Loches
Rallye zone humide Beaulieu-lès-Loches mercredi 22 octobre 2025.
Rallye zone humide
Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Venez jouez ! Seul ou à plusieurs, percez à jour le fonctionnement d’une zone humide et les services qu’elle nous rend. Vous observerez les animaux et les plantes qu’elle abrite. Sur réservation.
Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82
English :
Come and play! Alone or in groups, discover how a wetland functions and the services it provides. Observe the animals and plants it shelters. Reservations required.
German :
Kommen Sie und spielen Sie! Ob allein oder zu zweit: Entdecken Sie, wie ein Feuchtgebiet funktioniert und welche Dienste es uns leistet. Beobachten Sie die Tiere und Pflanzen, die es beherbergt. Reservierung erforderlich.
Italiano :
Venite a giocare! Da soli o in gruppo, scoprite come funziona una zona umida e quali servizi offre. Osservate gli animali e le piante che ospita. È necessaria la prenotazione.
Espanol :
¡Ven a jugar! Solo o en grupo, descubre cómo funciona un humedal y los servicios que presta. Observa los animales y plantas que alberga. Reserva previa.
