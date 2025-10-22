Rallye zone humide Beaulieu-lès-Loches

Rallye zone humide

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

2025-10-22

Venez jouez ! Seul ou à plusieurs, percez à jour le fonctionnement d’une zone humide et les services qu’elle nous rend. Vous observerez les animaux et les plantes qu’elle abrite. Sur réservation.

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82

English :

Come and play! Alone or in groups, discover how a wetland functions and the services it provides. Observe the animals and plants it shelters. Reservations required.

German :

Kommen Sie und spielen Sie! Ob allein oder zu zweit: Entdecken Sie, wie ein Feuchtgebiet funktioniert und welche Dienste es uns leistet. Beobachten Sie die Tiere und Pflanzen, die es beherbergt. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Venite a giocare! Da soli o in gruppo, scoprite come funziona una zona umida e quali servizi offre. Osservate gli animali e le piante che ospita. È necessaria la prenotazione.

Espanol :

¡Ven a jugar! Solo o en grupo, descubre cómo funciona un humedal y los servicios que presta. Observa los animales y plantas que alberga. Reserva previa.

