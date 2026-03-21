RAMAILLAGES EN CÉVENNES

Salle des fêtes Bédouès-Cocurès Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Projection d’un épisode du projet Ramaillages en Cévennes .

L’association La Nouvelle Dimension vous propose des projections itinérantes de la série documentaire tournée en Gaspésie, Ramaillages de Moïse Marcoux-Chabot.

A son tour, l’association a voulu aller à la rencontre des habitants au travers du projet Ramaillages en Cévennes afin de mettre en lumière les initiatives locales portées par des associations et des structures dans des villages lozériens ayant pour but de faire rayonner le territoire.

Ramaillages en Cévennes consiste à diffuser chaque épisode de la série tout au long du mois de mars dans des endroits différents.

La projection sera suivie d’une restitution ou d’un atelier collectif dans l’objectif de garder une trace de ces rencontres.

Les travaux de restitution donneront naissance à une installation à l’ancien tribunal de Florac lors du festival Vues du Québec qui aura lieu de 14 au 19 avril 2026.

Le 25 mars, la projection aura lieu à la salle des fêtes de Bédouès à 18h30. .

Salle des fêtes Bédouès-Cocurès 48400 Lozère Occitanie

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English :

Screening of an episode of the Ramaillages en Cévennes project.

L’événement RAMAILLAGES EN CÉVENNES Bédouès-Cocurès a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes