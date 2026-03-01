RAMAILLAGES EN CÉVENNES Les Lisières Gorges du Tarn Causses

RAMAILLAGES EN CÉVENNES

Les Lisières La Condamine Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Projection de l’épisode Récoltes (31 min, 2020), du projet Ramaillages en Cévennes , précédée par une courte “promenade-découverte” des jardins. Un échange autour d’une soupe et un atelier de restitution mené par les chorégraphes de LiM, collectif partenaire des Lisières, suivront la projection.

L’association La Nouvelle Dimension vous propose des projections itinérantes de la série documentaire tournée en Gaspésie, Ramaillages de Moïse Marcoux-Chabot.

A son tour, l’association a voulu aller à la rencontre des habitants au travers du projet Ramaillages en Cévennes afin de mettre en lumière les initiatives locales portées par des associations et des structures dans des villages lozériens ayant pour but de faire rayonner le territoire.

Ramaillages en Cévennes consiste à diffuser chaque épisode de la série tout au long du mois de mars dans des endroits différents.

La projection sera suivie d’une restitution ou d’un atelier collectif dans l’objectif de garder une trace de ces rencontres.

Les travaux de restitution donneront naissance à une installation à l’ancien tribunal de Florac lors du festival Vues du Québec qui aura lieu de 14 au 19 avril 2026.

En partenariat avec le lieu de résidence et de création artistique, les Lisières, la projection de l’épisode Récoltes (31 min, 2020) est programmée sur la commune

Jeudi 26 mars à 18h30 aux Lisières à la Condamine. Entrée libre et gratuite.

La séance sera précédée par une courte “promenade-découverte” des jardins. Un échange autour d’une soupe et un atelier de restitution mené par les chorégraphes de LiM, collectif partenaire des Lisières, suivront la projection.

Les éléments produits lors de cet atelier (comme ceux issus des 5 autres projections de la série) serviront de base à l’élaboration d’une exposition présentée le 19 avril au tribunal de Florac.

Résumé de l’épisode Quand on a une vision, les possibilités qu’offre le territoire sont réelles. Dans les champs comme dans la rue, la force du nombre compte plus que tout. .

Les Lisières La Condamine Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the episode Récoltes (31 min, 2020), from the Ramaillages en Cévennes project, preceded by a short discovery walk through the gardens. The screening will be followed by an exchange over soup and a workshop led by choreographers from LiM, a collective partner of Les Lisières.

L’événement RAMAILLAGES EN CÉVENNES Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes