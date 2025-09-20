Ramassage citoyen avec la Réserve Naturelle Régionale Château des Confluences Pinsaguel

Ramassage citoyen avec la Réserve Naturelle Régionale Château des Confluences Pinsaguel samedi 20 septembre 2025.

Ramassage citoyen avec la Réserve Naturelle Régionale Samedi 20 septembre, 09h30 Château des Confluences Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Ramassage citoyen à la confluence Garonne-Ariège

Participez à un ramassage citoyen en partenariat avec la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège.

Un moment engagé, convivial et instructif pour préserver notre environnement tout en découvrant la richesse écologique de la confluence.

Château des Confluences Château de Bertier, 31120 Pinsaguel Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://rnr-confluence-garonne-ariege.fr/evenements/animation-le-world-cleanup-day-sur-la-reserve/ »}] Le château tire son nom de la famille de Bertier, les seigneurs de Pinsaguel, qui ont occupé le domaine de 1494 à 1955. L’ancien château-fort, décrit en 1527 par Jehan de Bertier, était une puissante forteresse quadrangulaire avec cinq tours, entourée de fossés, de cachots et de souterrains.

En 1762, François de Bertier a transformé le château en une élégante résidence néoclassique, avec une symétrie architecturale, des colonnades, des baies vitrées, et une combinaison de brique rouge et d’enduits à la chaux.

Les bâtiments principaux et les dépendances, tels que les tours pigeonniers, l’orangerie, les chais, les remises et les écuries, sont restés pratiquement inchangés pendant trois siècles. Le château comprend environ trente grandes pièces avec des cheminées et des revêtements de sol en carrelage, en terre cuite ou en parquet.

Grâce à l’attention des propriétaires successifs et aux travaux effectués par la ville de Pinsaguel, la structure, les murs, les sols, les charpentes et les toitures du château sont en bon état malgré l’épreuve du temps.

Ramassage citoyen à la confluence Garonne-Ariège

© Réserve Naturelle Régionale