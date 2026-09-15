Ramassage citoyen de déchets Eglise de La Chapelle sur Erdre La Chapelle-sur-Erdre

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de La Chapelle sur Erdre · La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:00 –

Gratuit : oui gratuit inscription conseillée sur https://app.worldcleanupday.fr/trash-event/7213 En famille

Dans le cadre du World Clean Up Day, ramassage citoyen de déchets dans le centre de la ville.Ramassage de petis objets comme des canettes, des mégots, etc.RDV sur le parling derrière l’église avec des chaussures fermées et des gantsInscription conseillée sur https://app.worldcleanupday.fr/trash-event/7213

Eglise de La Chapelle sur Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 00 45 https://app.worldcleanupday.fr/trash-event/7213



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