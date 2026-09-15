Ramassage citoyen de déchets Eglise de La Chapelle sur Erdre La Chapelle-sur-Erdre
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de La Chapelle sur Erdre · La Chapelle-sur-Erdre
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:00 –
Gratuit : oui gratuit inscription conseillée sur https://app.worldcleanupday.fr/trash-event/7213 En famille
Dans le cadre du World Clean Up Day, ramassage citoyen de déchets dans le centre de la ville.Ramassage de petis objets comme des canettes, des mégots, etc.RDV sur le parling derrière l’église avec des chaussures fermées et des gantsInscription conseillée sur https://app.worldcleanupday.fr/trash-event/7213
Eglise de La Chapelle sur Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240
02 40 72 00 45 https://app.worldcleanupday.fr/trash-event/7213
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