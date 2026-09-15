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Ramassage citoyen de déchets Eglise de La Chapelle sur Erdre La Chapelle-sur-Erdre

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de La Chapelle sur Erdre · La Chapelle-sur-Erdre

Ramassage citoyen de déchets Eglise de La Chapelle sur Erdre La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Eglise de La Chapelle sur Erdre
Adresse
Place de l'Eglise
Ville
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit inscription conseillée sur https://app.worldcleanupday.fr/trash-event/7213

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:00 –
Gratuit : oui gratuit inscription conseillée sur https://app.worldcleanupday.fr/trash-event/7213 En famille 

Dans le cadre du World Clean Up Day, ramassage citoyen de déchets dans le centre de la ville.Ramassage de petis objets comme des canettes, des mégots, etc.RDV sur le parling derrière l’église avec des chaussures fermées et des gantsInscription conseillée sur https://app.worldcleanupday.fr/trash-event/7213

Eglise de La Chapelle sur Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240
02 40 72 00 45 https://app.worldcleanupday.fr/trash-event/7213


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